في الدقيقة الأخيرة.. مودريتش يتخلف عن السفر مع ريال مدريد لمواجهة لايبزج

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 10:49

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد خروج لوكا مودريتش من قائمة الفريق المسافرة لمواجهة لايبزج.

ويحل ريال مدريد ضيفا على لايبزج غدا الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي إن مودريتش قد خرج من القائمة في اللحظات الأخيرة ولن يسافر مع الفريق إلى ألمانيا.

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ولم يعلن ريال مدريد سبب خروج مودريتش من القائمة.

وكان مودريتش قد سجل هدفا خلال فوز ريال مدريد على إشبيلية في بثلاثة أهداف مقابل هدفا واحد في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

القائمة شهدت أيضا غياب كل من فيدي فالفيردي وكريم بنزيمة وداني سيبايوس.

وضمن ريال مدريد تأهله إلى دور الـ 16 بعد حصوله على 10 نقاط في الجولات الأربعة الأولى.

ويحتل الفريق الإسباني صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط بفارق 4 نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني ويحتاج الفريق للتعادل مع لايبزج لضمان الحصول على صدارة المجموعة.

لايبزج ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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