موعد مباريات الإثنين 24 أكتوبر 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 10:09

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يستأنف اليوم الإثنين منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري بثلاث مواجهات جديدة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

أخبار متعلقة:
بوسكيتس: تشافي سعيد بالمنافسة الداخلية.. وأخطأنا كثيرا في دوري أبطال أوروبا رابطة الأندية مواعيد جديدة لمباريات الجولة الثالث والرابعة في الدوري تذكرتي تعلن عدد الحضور التفصيلي لمباريات الدوري المصري المصري يعلن تعديل موعد مباراته مع إنبي في الجولة الثالثة من الدوري

الدوري المصري

يستضيف غزل المحلة فريق الإسماعيلي على ملعب المحلة في الثالثة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

أما الاتحاد السكندري فيستضيف فريق الداخلية في الخامسة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يحل المقاولون العرب ضيفا على فيوتشر في السابعة مساء على ملعب الأهلي we السلام ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

يستضيف وست هام فريق بورنموث في ختام منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

ويقام اللقاء في التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

يستضيف سيلتا فيجو فريق خيتافي في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل سامبدوريا ضيفا على فريق كريمونيسي في السادسة والنصف مساء.

بينما يستضيف ساسولو فريق هيلاس فيرونا في التاسعة إلا ربع مساء.

وتذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري المصري الإسماعيلي غزل المحلة
نرشح لكم
الونش يسافر خلال أسبوع لإجراء جراحة رسائل نارية من أمير مرتضى: فيريرا لم يحضر المؤتمر الصحفي اعتراضا على عقوبته سامي: هذا ما قصدته بوصف فيريرا بالمحظوظ.. والوردي كان سيطرد في حالة واحدة إيفونا: أحترم جمهور الأهلي.. وهدفي تسجيل الكثير من الأهداف لـ أسوان ربيع ياسين: لا أنام حينما أحضر لمواجهة الأهلي.. وهذا سبب خروج إيفونا مؤتمر كولر: لذلك خرج ديانج.. وهذه ليست كرة القدم التي أريدها رابطة الأندية مواعيد جديدة لمباريات الجولة الثالث والرابعة في الدوري حمدي فتحي رجل مباراة الأهلي وأسوان
أخر الأخبار
"زرع بذور النزاهة".. ريفر بليت يهدي لقب الدوري الأرجنتيني لعدوه بوكا جونيورز 4 دقيقة | أمريكا
جوارديولا يؤمن بقدرة هالاند على كسر رقم صلاح القياسي 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الدقيقة الأخيرة.. مودريتش يتخلف عن السفر مع ريال مدريد لمواجهة لايبزج 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
موعد مباريات الإثنين 24 أكتوبر 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري ساعة | الكرة المصرية
تشافي يتحدث عن إصابة جافي وروبرتو 11 ساعة | الدوري الإسباني
سجل هدفا قاتلا.. ماذا قدم كوكا مع ألانياسبور ضد جالاتاسراي 11 ساعة | الكرة الأوروبية
بوسكيتس: تشافي سعيد بالمنافسة الداخلية.. وأخطأنا كثيرا في دوري أبطال أوروبا 11 ساعة | الدوري الإسباني
الونش يسافر خلال أسبوع لإجراء جراحة 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 2 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 3 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 4 في الجول يكشف أسباب استبعاد خماسي الأهلي من قائمة مباراة الإسماعيلي