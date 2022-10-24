موعد مباريات الإثنين 24 أكتوبر 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري

يستأنف اليوم الإثنين منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري بثلاث مواجهات جديدة.

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الدوري المصري

يستضيف غزل المحلة فريق الإسماعيلي على ملعب المحلة في الثالثة عصرا.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

أما الاتحاد السكندري فيستضيف فريق الداخلية في الخامسة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يحل المقاولون العرب ضيفا على فيوتشر في السابعة مساء على ملعب الأهلي we السلام ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

يستضيف وست هام فريق بورنموث في ختام منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

ويقام اللقاء في التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

يستضيف سيلتا فيجو فريق خيتافي في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل سامبدوريا ضيفا على فريق كريمونيسي في السادسة والنصف مساء.

بينما يستضيف ساسولو فريق هيلاس فيرونا في التاسعة إلا ربع مساء.

وتذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.