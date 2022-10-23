تشافي يتحدث عن إصابة جافي وروبرتو

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 23:59

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

أبدى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة سعادته بفوز فريقه على أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإسباني.

وقال تشافي تصريحاته لقناة موفيستار عقب المباراة: "اعتقدنا أنها مباراة ستشهد الكثير من الشراسة والركض، وكانوا سيضعوننا تحت الضغط".

وأضاف "أضفنا لاعب وسط رابع وامتلكنا الأفضلية. عثمان ديمبيليه كان جيدا للغاية وصنع الفارق. كنا الأفضل في الشوط الأول وذلك حسم المباراة".

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ولعب برشلونة بالرباعي جافي وبيدري وفرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس من لاعبي الوسط.

وأوضح تشافي "أردنا لاعب إضافيا في الوسط، فقد لعبوا بثلاثي. أليخاندرو بالدي كان يوسع الملعب من اليسار وديمبيلي على اليمين. بيدري كان جيدا بين الخطوط. لقد لعبوا بنسق مرتفع ولكننا جارينا هذا النسق".

وتابع "ضغطنا على الأطراف وتشارك بوسكيتس ودي يونج في العمق، لقد كانت مباراة متكاملة من الجميع ولعبنا جيدا للغاية".

وعن إصابة جافي وسيرجي روبرتو قال تشافي: "جافي تلقى ضربة ولا يبدو الأمر شيئا كبيرا. إصابة روبرتو تبدو أكثر جديا وسنرى غدا".

وسجل أهداف برشلونة عثمان ديمبيلي في الدقيقة 12 وسيرجي روبرتو في الدقيقة 18 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 22 وفيران توريس في الدقيقة 73.

ولم يتلق برشلونة أي أهداف في آخر 5 مباريات على ملعبه "كامب نو" في الدوري الإسباني، وهي أفضل مسيرة تحت قيادة تشافي هيرنانديز من نوعها.

هي أيضا أفضل مسيرة متتالية لبرشلونة منذ 12 مباراة متتالية بين أبريل وديسمبر 2011 تحت قيادة بيب جوارديولا.

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