بوسكيتس: تشافي سعيد بالمنافسة الداخلية.. وأخطأنا كثيرا في دوري أبطال أوروبا

أبدى سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة سعادته بفوز فريقه على أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإسباني.

وقال بوسكيتس تصريحاته لقناة موفيستار عقب المباراة: "مررنا بأصبوع صعب. لقد تعافينا والآن نواصل القتال على المراكز المتقدمة".

وأضاف "بلباو فريق شرس للغاية وكان علينا مجاراته بهذا الصدد ونجحنا في ذلك".

وأوضح "كنا ناجحين للغاية في الدقائق العشر التي سجلنا خلالها ومنحنا ذلك السلام الذهني لبقية المباراة".

وسجل أهداف برشلونة عثمان ديمبيلي في الدقيقة 12 وسيرجي روبرتو في الدقيقة 18 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 22 وفيران توريس في الدقيقة 73.

وعن المنافسة الداخلية قال بوسكيتس: "أنا واثق بأن تشافي سعيد بذلك. في آخر مباراتين فزنا بأريحية ولعبنا جيدا. أتمنى أن يتعافى المصابون، فسيكون ذلك في صالح الفريق".

وعن العودة للعب في دوري أبطال أوروبا بمواجهة بايرن ميونيخ قال: "لقد أخطأنا هنا (في كامب نو أمام إنتر ميلان)، وفي ميلانو (أمام إنتر) الكل رأى ما حدث. هناك إحباط لأننا لا نعتمد على أنفسنا الآن".

وتتوقف حظوظ برشلونة على نتائج إنتر في آخر مباراتين ضد فيكتوريا بلزن وبايرن ميونيخ.

ولم يتلق برشلونة أي أهداف في آخر 5 مباريات على ملعبه "كامب نو" في الدوري الإسباني، وهي أفضل مسيرة تحت قيادة تشافي هيرنانديز من نوعها.

هي أيضا أفضل مسيرة متتالية لبرشلونة منذ 12 مباراة متتالية بين أبريل وديسمبر 2011 تحت قيادة بيب جوارديولا.