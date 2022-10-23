الونش يسافر خلال أسبوع لإجراء جراحة

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في الزمالك عن استعداد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق للسفر خارج مصر للخضوع إلى عملية جراحية.

وقال أمير مرتضى عبر قناة الزمالك: "إصابة الونش أثرت في الفريق نفسيا وفنيا وهي صعبة بالنسبة لنا وأتمنى أن يعود في أسرع وقت وبشكل أفضل".

وأضاف "الونش سيسافر هذا الأسبوع إلى الخارج للخضوع لجراحة".

وأعلن الزمالك في وقت سابق عن إصابة الونش بقطع في وتر العضلة الخلفية، وأنه سيحتاج لفترة علاج من 4 إلى 6 أشهر.

وعن مباراة سيراميكا قال: "كليوباترا أبرم صفقات قوية وكنا نلعب ضد خصم قوي".

وأشار "مستوى الزمالك يزيد ويرتفع من مباراة إلى أخرى والدليل هو الفوز على فريق مثل سيراميكا في بداية الدوري".

وأردف "اللاعب الذي يشارك يؤدي مثل الغائب، والكل يقاتل من أجل الفريق".

وأتم تصريحاته "هدفنا أن نصل إلى الإنسجام بين المجموعة الجديدة والقديمة من اللاعبين في أقل فترة مباريات".

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من الدوري.