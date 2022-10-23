رسائل نارية من أمير مرتضى: فيريرا لم يحضر المؤتمر الصحفي اعتراضا على عقوبته

كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك عن أسباب عدم حضور جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريقه المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة سيراميكا كليوباترا.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من الدوري.

وقال أمير مرتضى عبر قناة الزمالك: "فيريرا لم يحضر المؤتمر الصحفي عقب مباراة سيراميكا اعتراضا منه ومن مجلس الإدارة على غرامة رابطة الأندية ضده بتغريمه 20 ألف جنيه".

وأضاف "لجنة المسابقات قالت إن فيريرا هاجم اتحاد الكرة ورابطة الأندية ومسابقة الدوري لكننا نحترم النظام واللوائح ولم يغلط في حق أي طرف".

وأكمل "إذا كانت كلمة تطوير ونظام تسبب مضايقات لبعض الأشخاص سنظل نقولها دائما، ولا نتحدث عن قيمة غرامة فيريرا ولكن في المبدأ".

وتابع "فيريرا يرى أنه لم يقل ما يجب محاسبته عليه، ويجب أن نستفيد من المدربين الكابر مثله".

وتعجب قائلا: "الاستدويهات التحليلية تستمر لمدة 5 أو 6 ساعات بعد المباريات والكل ينتقد اللاعبين والمدربين والإدارات ومحللي التحكيم يتحدثون عن الأخطاء والجميع مسموح له بالحديث ولكن المدرب الذي يتحدث عن فريقه يتم تغريمه".









































































































































































































وواصل "فيريرا مدرب منذ 45 سنة ولكن لأن عامر حسين غاضب أنه تحدث عن ضرورة إعلان مواعيد جميع المسابقات مرة واحدة قرروا تغريمه".

وضرب المثل قائلا: "فيريرا كان مع الزمالك في 2014 وحضر كل هذا التخبط وعندما عاد مرة أخرى بعد عدة سنوات وجد الأوضاع كما هي ولم تتحسن إلا بشكل قليل".

وأردف "الفريق سيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراة السوبر وسنحاول بكل جدية أن نفوز بالبطولة حتى نكون حققنا الثلاثية".

وأتم تصريحاته "جمهور الزمالك ممتاز وهو الراعي الحقيقي لنا ودائما ما يدعموا الفريق".

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