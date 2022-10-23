بهدف رائع متأخر.. أوسيمين يقود نابولي للفوز على روما والحفاظ على الصدارة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 22:51

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - روما × نابولي

حقق نابولي فوزا صعبا على روما بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أوليمبيكو في الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي.

وسجل فيكتور أوسيمين هدف نابولي الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد نابولي للنقطة الـ 26 في الصدارة بفارق الاهداف عن ميلان مع وجود مباراة مؤجلة للأول، بينما توقف رصيد روما عند النقطة الـ 22 في المركز الخامس.

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التشكيل

بدأ روما المباراة بالثنائي نيكولا زانيولو وتامي أبراهام في خط الهجوم، بينما عاد قاد كفيتشا كفارتسيخاليا هجوم نابولي.

سيطر نابولي على معظم مجريات المباراة وأتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل لولا سوء إنهاء الهجمات.

وفي الدقيقة الـ 80 سجل فيكتور أوسيمين هدف الفوز مستغلا تمريرة من ماتيو بوليتانو على الجانب الأيمن ليسدد الكرة مباشرة بشكر رائع في المرمى.

وسيلعب نابولي مباراته المقبلة ضد ساسولو على ملعب دييجو أرماندو مارادونا بينما سيحل روما ضيفا على هيلاس فيرونا.

روما الدوري الإيطالي نابولي
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