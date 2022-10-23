كرة يد - ثأر فاشل.. ماجديبورج بطل العالم للمرة الثانية على حساب برشلونة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 22:40

كتب : FilGoal

ماجديبورج بطل العالم

توج ماجديبورج الألماني بطلا لبطولة كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب" بالفوز على برشلونة الإسباني بنتيجة 41-39.

وجاء ذلك عقب الوقت الإضافي، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 35-35.

ويعد هذا النهائي إعادة لنهائي النسخة الماضية، التي فاز بها ماجديبورج أيضا، ليحقق لقبه الثاني على التوالي، والثاني في تاريخه.

وخسر الأهلي أمام كيلسي البولندي بنتيجة 35-26 في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب".

وتأهل الأهلي من دور المجموعات بفوز تاريخي على بنفيكا البرتغالي 29-28، ولكن خسر نصف النهائي أمام ماجديبورج الألماني حامل اللقب.

على الناحية الأخرى حسم برشلونة الإسباني بطاقة تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على كيلسي بنتيجة 39-28.

يذكر أن برشلونة حقق اللقب خمس مرات في نسخ 2013 و2014 و2017 و2018 و2019.

ماجديبورج برشلونة سوبر جلوب كأس العالم لأندية كرة اليد
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