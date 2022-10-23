ربيع ياسين: لا أنام حينما أحضر لمواجهة الأهلي.. وهذا سبب خروج إيفونا

يرى ربيع ياسين مدرب أسوان أن فريقه قدم أداء جيد أمام الأهلي على الرغم من الهزيمة التي تعرض لها.

وخسر أسوان من الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي WE السلام في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال ياسين خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أبارك لنادي الأهلي وجماهيره التحضير للمباراة كان كبيرا وأظن أننا ظهرنا بشكل محترم ومنظم وليس مهلهلا وأحدثنا تحول هجومي مرتين أو ثلاثة وكان من الممكن أن نسجل من خلالهم".

وتابع "أشكر جميع اللاعبين على ما قدموه من أداء ومع الوقت سنكتسب الخبرة والقدرة على صناعة نتائج جيدة ولا يمكن الحساب على القطعة لأننا نجتهد ونحاول".

واستمر "المباراة الودية التي خضناها أمام الأهلي قبل الموسم جعلتنا أكثر قدرة على مواجهته وفهمه بالإضافة لمباراة الإسماعيلي التي خاضوها لأننا نحلل أداء الفرق التي نلعب أمامها ولذلك كان هناك تنظيم دفاعي وكان بإمكاننا التسجيل".

وأضاف "لا أدافع فقط وأنا مدرب هجومي ولكن يجب وضع الثقة والخبرات في الاعتبار وهناك عناصر جديدة لدي".

وواصل "تغيير أحمد حمودي أحدث الفارق وماليك إيفونا خرج بسبب شعوره بالإجهاد بسبب ما بزله من مجهود كبير وهو لاعب كبير ولو في ربع حالته وهناك فارق بين فريق يمتلك 30 لاعب سوبر وفريق يجتهد ويكافح بلاعبين بعضهم يلعب لأول مرة".

كما تحدث ياسين عبر قناة أون تايم سبورتس قائلا: "عند التحضير لمباراة الأهلي لا أنام".

وأتم "قضيت عمري كله في الأهلي ولا أستطيع تخيل حياتي بدونه ولكن هذا لا يعني أن أتهاون خلال مواجهته لأن هذا آمرا آخر وهذا ما تعلمناه في الأهلي".

وخسر أسوان للمباراة الثانية على التوالي بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري.