رابطة الأندية مواعيد جديدة لمباريات الجولة الثالث والرابعة في الدوري

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 21:35

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المحترفة

أعلن رابطة الأندية تعديل مواعيد مباريات الجولة الثالثة والرابعة من دوري رابطة الأندية المحترفة المصري.

وقررت الرابطة تقديم موعد مباريات الجولة الثالثة بسبب إقامة قمة المناخ في مصر مدينة شرم الشيخ من 3 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وأعلنت الرابطة تأجيل مباراتي الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي وفيوتشر لمواعيد ستحدد لاحقا بسبب مشاركة بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة كالآتي

السبت 29 أكتوبر

أسوان × غزل المحلة - 3:00 مساء - ملعب أسوان.

المصري × إنبي - 5:00 مساء - استاد برج العرب.

الاثنين 31 أكتوبر

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش - 5:00 مساء - استاد الإسكندرية.

المقاولون العرب × فاركو - 7:00 مساء - استاد المقاولون العرب.

الثلاثاء 1 نوفمبر

حرس الحدود × سموحة - 5:00 مساء - استاد المكس.

البنك الأهلي × سيراميكا كليوباترا - استاد القاهرة.

الأربعاء 2 نوفمبر

الداخلية × الأهلي - 5:00 مساء - استاد الجيش في السويس.

كما أعلنت الرابطة عن مباراة واحدة من الجولة الرابعة، إنبي × الزمالك - 7:00 مساء - استاد المقاولون العرب.

وسيتم الإعلان عن باقي مواعيد الجولة الرابعة خلال الـ 72 ساعة المقبلين.

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