حمدي فتحي رجل مباراة الأهلي وأسوان
الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 21:15
كتب : FilGoal
فاز حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي بجائزة رجل المباراة في مواجهة فريقه ضد أسوان.
حمدي فتحي
النادي : الأهلي
وفاز الأهلي على أسوان بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.
وسجل علي معلول هدف الفوز في شباك أسوان من ركلة جزاء، ليهدي الأهلي النقاط الثلاث.
وحقق الأهلي فوزه الثاني في الدوري، بعد التغلب على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الأولى.
وإليكم أبرز ما قدمه حمدي فتحي في المباراة:
دقائق اللعب: 90
التمريرات الصحيحة: 41 من 56
دقة التمرير: 73%
لمس الكرة: 62 مرة
التمريرات في الثلث الأخير: 6
الكرات الطولية الصحيحة: 2 من 7
استعادة الكرة: 4 مرات
الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 5
الصراعات الهوائية الناجحة: 2 من 2
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حمدي فتحي رجل مباراة الأهلي وأسوان 14 دقيقة | الكرة المصرية