كوكا يسجل هدفا قاتلا ويقود ألانيا سوبر للتعادل مع جالاتاسراي

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 21:15

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - ألانياسبور

قاد أحمد حسن كوكا لاعب ألانياسبور فريقه للتعادل مع جالاتاسراي بهدفين لكل فريق.

المباراة أقيمت على ملعب جالاتاسراي في الجولة الـ 11 من الدوري التركي.

وسجل هدفي جالاتاسراي كل من دريس ميرتنز وماورو إكاردي، بينما سجل لألانيا جوري بالكوفيتش وأحمد حسن "كوكا".

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وشارك كوكا في المباراة بالكامل من بدايتها حتى الدقيقة الأخيرة.

التعادل رفع رصيد ألانياسبور للنقطة الـ 12 في المركز الـ 12، كما ارتفع رصيد جالاتاسراي للنقطة الـ 17 في المركز الثامن.

تقدم ميرتنز بالهدف الأول لجالاتاسراي في الدقيقة الـ 11 بعدما تلقى تمريرة رائعة من إكاردي ليضع الكرة في الشباك.

وأضاف إكاردي بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ 22 بعد تمريرة بالرأس من سيرجيو أوليفيرا ليضع إكاردي الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 31 طرد الحكم ساشا بوي لاعب جالاتاسراي بشكل مباشر بسبب تدخل عنيف على دانييل كاندياس.

وفي الشوط الثاني بدأ ألانياسبور في رحلة العودة وكان الهدف الأول من نصيب بالكوفيتش في الدقيقة الـ 68 من ركلة حرة مباشرة.

وتعادل كوكا لألانيا سبور في الوقت القاتل مستغلا تمريرة عرضية من زين الدين فرحات ليسبق المدافع ويضع الكرة بلمسة واحدة في الشباك مسجلا هدفا قاتلا.

وفي الدقيقة الـ 94 أظهر الحكم بطاقة حمراء أخرى في المباراة وكانت من نصيب عبد الكريم بادراتشي بعد تدخل عنيف على إفكان كاراكا.

ووصل كوكا إلى هدفه الثالث مع ألانيا سبور خلال 8 مباريات شارك بهم.

ألانياسبور جالاتاسراي الدوري التركي أحمد حسن كوكا
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