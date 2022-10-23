المساهمة رقم 97.. معلول يحطم رقمه التهديفي
الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 21:05
كتب : FilGoal
نجح علي معلول ظهير الأهلي في كسر رقمه القياسي في تسجيل الأهداف مع الأندية، بوصوله إلى الهدف الرسمي رقم 38 مع الأحمر.
علي معلول
النادي : الأهلي
وكان معلول قد سجل 37 هدفا بقميص الصفاقسي التونسي.
ومنذ انضمامه إلى الأهلي في 2016، سجل معلول 38 هدفا وصنع 59 هدفا.
وبذلك وصل مجموعة مساهماته التهديفية مع الأهلي إلى 97 مساهمة.
ويحتاج التونسي إلى 3 مساهمات تهديفية بالتسجيل أو الصناعة ليصل إلى الرقم 100.
خارج الإطار الرسمي، سجل معلول هدفا في البطولة العربية، ليصل مجموع أهدافه إلى 39، ومساهماته إلى 98.
وسجل معلول اليوم -الأحد- في شباك أسوان من ركلة جزاء.
وحقق الأهلي فوزه الثاني في الدوري، بعد التغلب على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الأولى.
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