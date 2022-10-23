أحمد سامي: التوفيق هو ما فرق بين مواجهة الزمالك والمصري.. وموعد جديد لمباراة البنك الأهلي

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 20:53

كتب : FilGoal

أحمد سامي

كشف أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا عن تلقي ناديه فاكس يفيد بتقديم مباراته المقبلة مع البنك الأهلي.

وخسر سيراميكا كليوباترا من الزمالك بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الثانية من دوري رابطة الأندية المحترفة.

وقال سامي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أريد تقديم كرة قدم جيدة وبتوازن بين الدفاع والهجوم ومن الطبيعي أن تتواجد المساحات ولكن بشرط أن نكون موفقين".

أخبار متعلقة:
نيوكاسل يُسقط توتنام في عقر داره ويقتحم المربع الذهبي يواجه عقوبة ثانية.. فيريرا يتغيب عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة الزمالك وسيراميكا تشكيل برشلونة - لاعب وسط رابع في الهجوم لمواجهة فالفيردي المصري يعلن تعديل موعد مباراته مع إنبي في الجولة الثالثة من الدوري

واستمر "لو سجلنا خلال المباراة لم يكن أي أحد ليسأل عن سبب تركنا للمساحات ولعبنا بنفس الطريقة خلال مباراة المصري ولكن حالفنا التوفيق وأحرزنا أهداف".

وتابع "المباراة انتهت بهدف الزمالك الثاني ولم أرد أن يشعر اللاعبين بتعب أكثير خصوصا وأننا حصلنا على فاكس يشير إلى أننا سنلعب مباراتنا المقبلة أمام البنك الأهلي يوم السبت المقبل بعد أن كنا نعتقد أننا سنلعب بعد 12 يوما".

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد أشار إلى أن مواعيد مباريات الجولة الثالثة والرابعة من الدوري سيتم تعديلها بسبب استضافة قمة المناخ في شرم الشيخ في الفترة ما بين 7 إلى 18 سبتمبر.

سيراميكا كليوباترا الزمالك أحمد سامي دوري رابطة الأندية المحترفة الدوري المصري
نرشح لكم
حمدي فتحي رجل مباراة الأهلي وأسوان المساهمة رقم 97.. معلول يحطم رقمه التهديفي الاختبار الأخير قبل السوبر.. الأهلي يهزم أسوان بهدف معلول تذكرتي تعلن عدد الحضور التفصيلي لمباريات الدوري المصري يواجه عقوبة ثانية.. فيريرا يتغيب عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة الزمالك وسيراميكا المصري يعلن تعديل موعد مباراته مع إنبي في الجولة الثالثة من الدوري بهدفه في سيراميكا كليوباترا.. الجزيري يعزز رقمه القياسي كهداف العرب في الدوري صنع هدفا وتفوق دفاعيا.. إمام عاشور رجل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (2) - (0) أتلتيك بلباو.. الثاااااني 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
حمدي فتحي رجل مباراة الأهلي وأسوان 12 دقيقة | الكرة المصرية
كوكا يسجل هدفا قاتلا ويقود ألانيا سوبر للتعادل مع جالاتاسراي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
المساهمة رقم 97.. معلول يحطم رقمه التهديفي 21 دقيقة | الكرة المصرية
الاختبار الأخير قبل السوبر.. الأهلي يهزم أسوان بهدف معلول 32 دقيقة | الكرة المصرية
تذكرتي تعلن عدد الحضور التفصيلي لمباريات الدوري المصري 33 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سامي: التوفيق هو ما فرق بين مواجهة الزمالك والمصري.. وموعد جديد لمباراة البنك الأهلي 34 دقيقة | الكرة المصرية
نيوكاسل يُسقط توتنام في عقر داره ويقتحم المربع الذهبي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 2 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 3 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 4 تعرف على التصنيف النهائي لفرق مجموعات إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك