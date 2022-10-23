أحمد سامي: التوفيق هو ما فرق بين مواجهة الزمالك والمصري.. وموعد جديد لمباراة البنك الأهلي

كشف أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا عن تلقي ناديه فاكس يفيد بتقديم مباراته المقبلة مع البنك الأهلي.

وخسر سيراميكا كليوباترا من الزمالك بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة في الجولة الثانية من دوري رابطة الأندية المحترفة.

وقال سامي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أريد تقديم كرة قدم جيدة وبتوازن بين الدفاع والهجوم ومن الطبيعي أن تتواجد المساحات ولكن بشرط أن نكون موفقين".

واستمر "لو سجلنا خلال المباراة لم يكن أي أحد ليسأل عن سبب تركنا للمساحات ولعبنا بنفس الطريقة خلال مباراة المصري ولكن حالفنا التوفيق وأحرزنا أهداف".

وتابع "المباراة انتهت بهدف الزمالك الثاني ولم أرد أن يشعر اللاعبين بتعب أكثير خصوصا وأننا حصلنا على فاكس يشير إلى أننا سنلعب مباراتنا المقبلة أمام البنك الأهلي يوم السبت المقبل بعد أن كنا نعتقد أننا سنلعب بعد 12 يوما".

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد أشار إلى أن مواعيد مباريات الجولة الثالثة والرابعة من الدوري سيتم تعديلها بسبب استضافة قمة المناخ في شرم الشيخ في الفترة ما بين 7 إلى 18 سبتمبر.