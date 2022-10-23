يواجه عقوبة ثانية.. فيريرا يتغيب عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة الزمالك وسيراميكا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 20:16

كتب : FilGoal

جوسفالدو فيريرا

تغيب جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن المؤتمر الصحفي التالي لمباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري المصري.

جاء ذلك بعد فوز الأبيض بهدفين دون رد، سجلهما سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح.

ويتزامن ذلك مع تعرض فيريرا لعقوبة بسبب حديثه في المؤتمر الصحفي التالي لمباراة الجولة الأولى ضد سموحة.

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وكان فيريرا تحدث عن مواعيد مباريات جدول الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أرسل تظلما إلى اتحاد الكرة على عقوبة فيريرا.

كذلك علم FilGoal.com أن الزمالك تلقى خطابا من اتحاد الكرة يؤكد على توقيع العقوبة على فيريرا.

ويرى الزمالك أن فيريرا لم يخطئ ضد أي عنصر من عناصر مسابقة الدوري المصري ولم يهاجم أي شخص ولم ينتقد أي شيء خاص بالدوري.

لذلك قرر النادي الأبيض التظلم على العقوبة الموقعة على مدربه البرتغالي.وذلك في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام سموحة في الجولة الأولى من الدوري.

وانتهت تلك المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون رد، ثم فاز على سيراميكا كليوباترا بنفس النتيجة في الجولة الثانية ليجمع أول 6 نقاط.

يذكر أن لائحة الدوري المصري حددت عقوبة غياب المدرب عن المؤتمر الصحفي بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

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