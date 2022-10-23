بهدفه في سيراميكا كليوباترا.. الجزيري يعزز رقمه القياسي كهداف العرب في الدوري
الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 19:37
كتب : FilGoal
عزز سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك رقمه القياسي كهدافا تاريخيا للاعبين العرب في الدوري المصري بهدفه في مرمى.
سيف الدين الجزيري
النادي : الزمالك
وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من الدوري على استاد القاهرة الدولي.
وسجل الجزيري الهدف الأول للزمالك في المباراة خلال الشوط الأول.
هدف الجزيري في سيراميكا كليوباترا هو الـ 38 خلال مسيرته في الدوري ليعزز رقمه القياسي كهدافا تاريخيا للاعبين العرب في البطولة.
الجزيري كان قد حطم الرقم القياسي لليمني علي محسن الذي سجل 34 هدفا في الدوري من قبل.
أهداف الجزيري في الدوري المصري جاءت بواقع 7 أهداف مع طنطا، و17 هدفا مع المقاولون العرب، و14 أهداف مع الزمالك.
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