بهدفه في سيراميكا كليوباترا.. الجزيري يعزز رقمه القياسي كهداف العرب في الدوري

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 19:37

كتب : FilGoal

الاحتفال بهدف سيف الدين الجزيري

عزز سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك رقمه القياسي كهدافا تاريخيا للاعبين العرب في الدوري المصري بهدفه في مرمى.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من الدوري على استاد القاهرة الدولي.

وسجل الجزيري الهدف الأول للزمالك في المباراة خلال الشوط الأول.

أخبار متعلقة:
صنع هدفا وتفوق دفاعيا.. إمام عاشور رجل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع نيس بسيناريو قاتل الاختبار الأخير قبل السوبر.. الزمالك يهزم سيراميكا كليوباترا بقيادة الجزيري وفتوح فتوح يسجل مع الزمالك للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف

هدف الجزيري في سيراميكا كليوباترا هو الـ 38 خلال مسيرته في الدوري ليعزز رقمه القياسي كهدافا تاريخيا للاعبين العرب في البطولة.

الجزيري كان قد حطم الرقم القياسي لليمني علي محسن الذي سجل 34 هدفا في الدوري من قبل.

أهداف الجزيري في الدوري المصري جاءت بواقع 7 أهداف مع طنطا، و17 هدفا مع المقاولون العرب، و14 أهداف مع الزمالك.

دوري رابطة الأندية المحترفة الزمالك سيف الدين الجزيري
نرشح لكم
المصري يعلن تعديل موعد مباراته مع إنبي في الجولة الثالثة من الدوري صنع هدفا وتفوق دفاعيا.. إمام عاشور رجل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا فتوح يسجل مع الزمالك للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف الاختبار الأخير قبل السوبر.. الزمالك يهزم سيراميكا كليوباترا بقيادة الجزيري وفتوح تشكيل أسوان - صديق الأمس يقود الهجوم أمام الأهلي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تحذر لاعبي الدوري من استخدام الترامادول استراحة الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) أسوان.. نهاية الشوط الأول تشكيل الأهلي - أفشة والشحات أساسيان.. وشادي يقود الهجوم أمام أسوان
أخر الأخبار
المصري يعلن تعديل موعد مباراته مع إنبي في الجولة الثالثة من الدوري 8 دقيقة | الكرة المصرية
بهدفه في سيراميكا كليوباترا.. الجزيري يعزز رقمه القياسي كهداف العرب في الدوري 18 دقيقة | الكرة المصرية
صنع هدفا وتفوق دفاعيا.. إمام عاشور رجل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 28 دقيقة | الكرة المصرية
مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع نيس بسيناريو قاتل 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
فتوح يسجل مع الزمالك للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف 53 دقيقة | الكرة المصرية
الاختبار الأخير قبل السوبر.. الزمالك يهزم سيراميكا كليوباترا بقيادة الجزيري وفتوح ساعة | الكرة المصرية
جريزمان "الأولمبي" يكسب صراع الفرنسيين وينصر أتليتكو على بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - بالخسارة أمام كيلسي.. الأهلي ينهي كأس العالم للأندية في المركز الرابع ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 2 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 3 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 4 تعرف على التصنيف النهائي لفرق مجموعات إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك