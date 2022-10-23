مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع نيس بسيناريو قاتل

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

شارك مصطفى محمد في تعادل نانت مع نيس بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب أليانز ريفيرا في الجولة الـ 12 من الدوري الفرنسي.

سجل إجناتيوس جاناجو هدف نانت في المباراة بينما سجل نيكولاس بيبي هدف نيس.

التعادل رفع رصيد نانت للنقطة الـ 13 في المركز الـ 12 بفارق نقطة عن نيس صاحب المركز الـ 14.

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مصطفى محمد بدأ المباراة من على دكة البدلاء وشارك في الدقيقة الـ 73 بدلا من موسيس سيمون.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف من جانب الفريقين.

وفي الشوط الثاني استحوذ نيس على الكرة نسبيا وحاول تسجيل الهدف الأول حتى نجح عن طريق جاناجو في الدقيقة الـ 49 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من موسيس سيمون.

وكاد مصطفى أن يصنع الهدف الثاني لفريقه بعد أن مرر الكرة نحو سيسيكو لينفرد بالمرمى ولكن الأخير سدد كرة ارتدت من القائم.

وفي الدقيقة الـ 94 احتسب الحكم ركلة جزاء لنيس بعد لمسة يد على جيان تشارلز كاستيليتو.

وسدد نيكولاس بيبي ركلة الجزاء بنجاح ليحرز هدف التعادل القاتل لفريقه.

وعقب المباراة دخل بعض لاعبي نانت في مشادة مع حكم المباراة انتهت بتلقي الحارس ألبان لافونت لبطاقة حمراء مباشرة.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد كاراباج أجدام في الدوري الأوروبي.

وشارك مصطفى محمد في مباراته الـ 16 منذ انضمامه لنانت وخلالهم تمكن من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين.

نانت نيس الدوري الفرنسي مصطفى محمد
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