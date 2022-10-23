فتوح يسجل مع الزمالك للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف

سجل أحمد فتوح الهدف الثاني لفريقه الزمالك خلال مباراته ضد سيراميكا كليوباترا.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وسجل فتوح مع الزمالك للمرة الأولى منذ 6 مارس 2021 في جميع المسابقات.

كان ذلك الهدف أمام الترجي التونسي في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أما في الدوري، فهذا هو هدف فتوح الأول منذ 28 ديسمبر 2020.

وأتى هذا الهدف في شباك سموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لموسم 2020-2021.

ورفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين في مستهل مشوار الدوري، على حساب سموحة وسيراميكا كليوباترا.

ويدافع الزمالك عن لقبه الذي توج به في آخر موسمين على التوالي.