الاختبار الأخير قبل السوبر.. الزمالك يهزم سيراميكا كليوباترا بقيادة الجزيري وفتوح

واصل الزمالك انتصاراته في الدوري وفاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري التي أقيمت في استاد القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 6 في صدارة الدوري، وتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 3 في المركز الثاني بشكل مؤقت.

ثنائية فوز الزمالك سجلها سيف الدين الجزيري وأحمد فتوح.

وصف المباراة

هدد الزمالك مرمى سيراميكا مبكرا بعدما اخترق زيزو منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها محمد بسام.

بعدما واصل الزمالك هجومه ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق سيف الدين الجزيري.

ومرر فتوح الكرة إلى إمام عاشور الذي اخترق منطقة الجزاء وأرسل عرضية قابلها الجزيري بضربة رأسية في شباك سيراميكا.

عقب الهدف سيطر سيراميكا على اللعب في محاولة لإحراز التعادل ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد عواد حارس الأبيض.

وفي الدقيقة 40 حصل سيراميكا على ركلة حرة نفذها محمد ناصف داخل منطقة الجزاء وقابلها أحمد رمضان بيكهام بضربة رأسية، لكن حمزة المثلوثي أبعد الكرة وأنقذ فرصة خطيرة على مرمى عواد.

وفي الوقت بدل الضائع ومن ركلة ركنية سجل أحمد ياسر ريان هدفا لسيراميكا، لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني دفع جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بـ عمرو السيسي بدلا من المغربي زكريا الوردي.

ومن جديد سجل أحمد ياسر ريان هدفا لـ سيراميكا في الدقيقة 55 لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل بعد تمريرة جون إيبوكا.

وواصل أحمد ريان تهديد مرمى الزمالك بضربة خلفية لكن محمد عواد أمسك الكرة.

ودفع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بـ صلاح محسن بدلا من ميدو جابر في محاولة لتنشيط هجوم فريقه.

كذلك شارك سيد عبد الله بدلا من عمر جابر في ثاني تبديلات الزمالك.

وانطلق سيد عبد الله من ناحية اليمين وأرسل عرضية خطيرة أمسك بها محمد بسام.

وواصل سيد عبد الله خطورته من ناحية اليمين ومرر كرة إلى زيزو الذي مررها بدوره إلى شيكابالا ليسدد بالقدم اليمنى جوار مرمى بسام.

وسدد أحمد ريان كرة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء لكن عواد تصدى لها.

وكاد ريان أن يسجل هدف التعادل بضربة رأسية قوية في الدقيقة 84 بعد عرضية من محمد ناصف، لكن الكرة مرت جوار القائم.

ورد أحمد فتوح بالهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87 بعدما انطلق نحو منطقة الجزاء وسدد كرة بالقدم اليمنى ذهبت إلى شباك محمد بسام، مسجلا هدف تأكيد الفوز للأبيض.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك في الاختبار الأخير قبل مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي.