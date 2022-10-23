جريزمان "الأولمبي" يكسب صراع الفرنسيين وينصر أتليتكو على بيتيس

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 18:50

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد

فاز أتليتكو مدريد على مضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب بينيتو فيامارين بالجولة 11 للدوري الإسباني.

وسجّل أنطوان جريزمان ثنائية أتليتكو مدريد، فيما سجّل مواطنه نبيل فقير هدف بيتيس الوحيد.

ليفض أتليتكو الاشتباك مع بيتيس وينفرد بالمركز الثالث برصيد 23 نقطة.

فيما تجمّد رصيد بيتيس عند 20 نقطة في المركز الخامس، خلف ريال سوسيداد الرابع بـ 22 نقطة.

وتواصل عجز مانويل بيليجريني عن الفوز على أتليتكو مدريد دييجو سيميوني، إذ واجهه 9 مرات، تعادل 3 وخسر 6.

وواصل سيميوني التعويل على نجمه جريزمان في الهجوم بعد نيل حريته، وأرفقه بـ ألفارو موراتا، مع إبقاء جواو فيليكس حبيس الدكة.

وافتتح ريال بيتيس التسجيل في الدقيقة 48 بواسطة لويس هنريكي، لكن بعد مراجعة الهدف تبين وجود تسلل ليتم إلغاء الهدف.

الرد جاء قاسيا، فسجل جريزمان هدفًا أولمبيًا في الدقيقة 54 من ركلة ركنية مباشرة.

وعاد جريزمان وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 71 بعد تمريرة البديل ماتيوس كونيا.

ووصل جريزمان إلى 100 هدف مع أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني خلال 217 مباراة.

وبات جريزمان سادس لاعب يصل إلى هذا الرقم مع أتليتكو في الدوري والأأول منذ فيرناندو توريس.

كما قفز جريزمان إلى المركز 17 في ترتيب هدافي الدوري الإسباني عمومًا برصيد 163 هدفًا متجاوزًا صامويل إيتو، ومستهدفًا لويس سواريز صاحب الـ 176 هدفًا في المركز 16.

المباراة اشتعلت في الدقيقة 84 بواسطة فرنسي أعسر آخر هو فقير الذي قلّص الفارق لـ بيتيس من ركلة حرة مباشرة.

لكن الوقت لم يكن كافيا أمام أصحاب الأرض لإدراك التعادل أمام أتليتكو الذي استعاد توازنه بعد التعادل الصادم أمام رايو فايكانو في الجولة الماضية.

أتليتكو مدريد بيتيس الدوري الإسباني
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