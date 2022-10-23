كرة يد - بالخسارة أمام كيلسي.. الأهلي ينهي كأس العالم للأندية في المركز الرابع

خسر الأهلي أمام كيلسي البولندي بنتيجة 35-26 في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب".

وانتهى الشوط الأول بتقدم كيلسي بنتيجة 16-13، قبل أن تتسع الرقعة في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفارق 9 أهداف.

وتأهل الأهلي من دور المجموعات بفوز تاريخي على بنفيكا البرتغالي 29-28، ولكن خسر نصف النهائي أمام ماجديبورج الألماني حامل اللقب.

على الناحية الأخرى حسم برشلونة الإسباني بطاقة تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على كيلسي بنتيجة 39-28.

وسيلتقي برشلونة مع ماجديبورج الألماني في المباراة النهائية، في إعادة لنهائي النسخة الماضية التي حسمها الفريق الألماني.

ويسعى برشلونة لاستعادة اللقب مرة أخرى بعد خسارة نهائي النسخة الماضية أمام ماجديبورج.

وحال حقق برشلونة اللقب سيصبح لقبه السادس بعد نسخ 2013 و2014 و2017 و2018 و2019.

بينما يأمل ماجديبورج في حصد لقبه الثاني على التوالي.