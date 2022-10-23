تشكيل أسوان - صديق الأمس يقود الهجوم أمام الأهلي

أعلن ربيع ياسين مدرب أسوان عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة المرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وشهد التشكيل تواجد الجابوني ماليك إيفونا مهاجم أسوان الحالي، في مواجهة الأهلي فريقه السابق.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد دحروج - أحمد فتحي "كاستلو" - إسلام صلاح - علي فتحي

خط الوسط: عماد فتحي - عبد العزيز موسى

أمامهما: مصطفى عبد الرسول - أحمد بلحاج - أحمد خالد

خط الهجوم: ماليك إيفونا

وحقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى أمام الإسماعيلي بهدف دون رد.

فيما خسر أسوان مباراته الأولى أمام الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.

وعاد أسوان إلى الدوري الممتاز بتأهله في صدارة مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي.