تشكيل أسوان - صديق الأمس يقود الهجوم أمام الأهلي
الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 18:21
كتب : FilGoal
أعلن ربيع ياسين مدرب أسوان عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة المرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.
وشهد التشكيل تواجد الجابوني ماليك إيفونا مهاجم أسوان الحالي، في مواجهة الأهلي فريقه السابق.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عمرو حسام
خط الدفاع: أحمد دحروج - أحمد فتحي "كاستلو" - إسلام صلاح - علي فتحي
خط الوسط: عماد فتحي - عبد العزيز موسى
أمامهما: مصطفى عبد الرسول - أحمد بلحاج - أحمد خالد
خط الهجوم: ماليك إيفونا
وحقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى أمام الإسماعيلي بهدف دون رد.
فيما خسر أسوان مباراته الأولى أمام الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.
وعاد أسوان إلى الدوري الممتاز بتأهله في صدارة مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي.
نرشح لكم
المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تحذر لاعبي الدوري من استخدام الترامادول مباشر الدوري المصري - الأهلي ضد أسوان تشكيل الأهلي - أفشة والشحات أساسيان.. وشادي يقود الهجوم أمام أسوان أمام ليبيا وتونس والمغرب.. كاف يحدد مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين خبر في الجول - الزمالك يتظلم على عقوبة فيريرا حسين السيد رجل مباراة بيراميدز والمصري أمام 10 لاعبين.. منتخب مصر الأولمبي يكتفي بالتعادل مع إسواتيني في تصفيات إفريقيا بيراميدز بـ 10 لاعبين ينجو بالتعادل أمام المصري