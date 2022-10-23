المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تحذر لاعبي الدوري من استخدام الترامادول

حذرت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات اللاعبين المصريين من تعاطي مادة الترامادول المخدرة تزامنا مع بدء سحب العينات من لاعبي الدوري المصري الممتاز.

وقال هانم أمير المدير التنفيذي لمنظمة أنها ستتواجد بشكل مستمر في مباريات الدوري المصري لسحب عينات الكشف عن المنشطات.

وحذرت هانم من تناول عقار الترامادول وشددت على أنه سيدخل ضمن قائمة المحظورات بداية من شهر يناير 2024 لذلك يجب على الرياضيين بشكل عام أن يتجنبوه من الآن لان أي عينة سيظهر بها الترامادول ستعد إيجابية وسيتعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.

وكانت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) قد اتخذت قرارا بحظر استخدام عقار الترامادول للرياضيين بداية من شهر يناير 2024 خلال اجتماعها الأخير بمدينة سيدني الأسترالية