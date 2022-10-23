32 مباراة دون فوز.. رقم قياسي سلبي في تاريخ الدوري الإسباني

حقق كارلوس كليرك لاعب إلتشي رقما قياسيا سلبيا في تاريخ الدوري الإسباني بعدد المباريات المتتالية دون انتصار.

وتعادل إلتشي مضيفه إسبانيول بهدفين لكل طرف في ملعب RCDE بالجولة 11 للدوري الإسباني.

بيري ميّا تقدم لـ إلتشي بعد مرور 11 دقيقة، لكن خابي بوادو سجل أول أهدافه هذا الموسم وعادل الكفة لـ إسبانيول في الدقيقة 24.

وتقدم الفريق الكتالوني بحلول الدقيقة 67 عن طريق الدنماركي مارتن برايثوايت.

لكن جونزالو فيردو قائد إلتشي أدرك التعادل قبل 8 دقائق على نهاية اللقاء.

ليسجل فيردو (34 عامًا) أول هدف له في مسيرته بالدوري الإسباني.

كما سجل فيردو لأول مرة في مختلف المناسبات منذ أن هز شباك ديبورتيفو لاكورنيا في الدرجة الثانية بشهر نوفمبر 2019.

وبات فيردو اللاعب رقم 129 الذي يسجل لـ إلتشي في الدوري الإسباني الممتاز على مدار تاريخه.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 10 نقاط في المركز 13، بينما وصل إلتشي إلى النقطة الرابعة في المركز 20 -الأخير-.

وعجز إلتشي عن تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، إذ تعادل 4 مرات وخسر 7.

وأكمل خورخي ألميرون المدير الفني لـ إلتشي 19 مباراة متتالية دون فوز مع الفريق.

وحقق ألميرون رقمه السلبي على فترتين، 16 مباراة منذ موسمين، و3 في ولايته الجديدة مع إلتشي بعد توليه المهمة مؤخرًا.

وعادل ألميرون الرقم القياسي لمدرب دون فوز مع فريق واحد بواقع 19 مباراة بالتساوي مع خابيير كليمنتي مع إسبانيول عام 1989.

أما الرقم القياسي الأهم، فهو الذي وصل إليه كليرك لاعب إلتشي بعدم تحقيقه أي فوز في الدوري الإسباني للمباراة رقم 32 على التوالي.

وعجز كليرك عن الفوز في 25 مباراة خاضها مع فريقه السابق ليفانتي بالدوري الإسباني، وأتبعها بـ 7 مباريات مع إلتشي هذا الموسم.

وحطم كليرك الرقم السلبي الذي حمله خايمي روميرو بـ 31 مباراة.

من جانبه، يسير سيرجي جوميز مدافع إسبانيول في نفس الاتجاه، إذ لم يفز في آخر 23 له بالدوري الإسباني، فهل يحطم الرقم الذي شهد تحقيقه من أرض الملعب؟