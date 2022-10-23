تشكيل الأهلي - أفشة والشحات أساسيان.. وشادي يقود الهجوم أمام أسوان

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 17:56

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - إيسترن كومباني - حسين الشحات

عاد حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" إلى تشكيل الأهلي الأساسي من جديد أمام أسوان.

ويلعب الأهلي ضد أسوان في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي تجمعهما بملعب الأهلي we السلام.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن الأهلي بعدما تعرض للطرد أمام الإسماعيلي في المباراة الماضية.

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بينما يجلس برونو سافيو على مقاعد البدلاء، وكذلك عاد بيرسي تاو أيضا للظهور على دكة الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – محمد عبد المنعم – محمود متولي – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي - أفشة

الهجوم: حسين الشحات – شادي حسين – أحمد عبد القادر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – ياسر إبراهيم – محمد شريف – برونو سافيو – عمرو السولية – حسام حسن – بيرسي تاو – كريم فؤاد – محمد هاني

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