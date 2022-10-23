أمام ليبيا وتونس والمغرب.. كاف يحدد مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين
الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 17:55
كتب : FilGoal
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي "كاف" بمواعيد مباريات المنتخب المصري للناشئين "مواليد 2006".
وتأتي هذه المباريات في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للناشئين.
وتضم مجموعة شمال أفريقيا منتخبات ليبيا وتونس والمغرب إلى جانب المنتخب المصري.
وتقام التصفيات على أراضي الجزائر خلال شهر نوفمبر المقبل.
ويفتتح المنتخب المصري مشواره بمواجهة نظيره الليبي يوم 8 نوفمبر.
ويلعب منتخب مصر ضد المنتخب التونسي يوم 11 نوفمبر.
ويختتم الفراعنة مشوار التصفيات بمواجهة المنتخب المغربي يوم 14 نوفمبر.
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