خبر في الجول - الزمالك يتظلم على عقوبة فيريرا

تقدم الزمالك بتظلم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تم توقيع عقوبة على جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أرسل تظلما إلى اتحاد الكرة على عقوبة فيريرا.

كذلك علم FilGoal.com أن الزمالك تلقى خطابا من اتحاد الكرة يؤكد على توقيع العقوبة على فيريرا.

ويرى الزمالك أن فيريرا لم يخطئ ضد أي عنصر من عناصر مسابقة الدوري المصري ولم يهاجم أي شخص ولم ينتقد أي شيء خاص بالدوري.

لذلك قرر النادي الأبيض التظلم على العقوبة الموقعة على مدربه البرتغالي.

وكان فيريرا تحدث عن مواعيد مباريات جدول الدوري المصري، وذلك في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه الماضية أمام سموحة.

ويلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري المصري.