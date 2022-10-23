اسكواش - مصطفى عسل ينتفض ويحصد لقب جراسهوبر على حساب مروان الشوربجي

فاز مصطفى عسل بلقب بطولة جراسهوبر للاسكواش، بتغلبه على مواطنه مروان الشوربجي بثلاثة أشواط دون رد.

وتوج عسل باللقب في مشاركته الأولى بالبطولة، في أول ظهور له منذ أحداث بطولة أمريكا المفتوحة الجدلية.

وتقدم عسل في الشوط الأول 8-3، لكن الشوربجي عاد بقوة وعادل النتيجة 10-10 بعد أن أنقذ نقطتين للشوط، لكن عسل انتصر في النهاية 13-11.

ولم يفقد عسل إلا 7 نقاط في تبقى من شوطين، ليحصد لقب البطولة المقامة في مدينة زيورخ السويسرية.

وصرح عسل بعد المباراة: "أشكر الجمهور، إنها أول مرة لي في سويسرا وقد حصدت البطولة".

وتابع: "أنا سعيد باللعب أمام هذا الجمهور، إنها بطولة رائعة".

وأكمل: "إنه جمهور رائع وهذا تحديدا ما تحتاجه رياضة الاسكواش".

وأتم: "أنا فخور للغاية بنفسي".

وكانت نور الشربيني قد حصدت لقب السيدات بدورها بانتصارها على هانيا الحمامي اليوم الأحد.