حسين السيد رجل مباراة بيراميدز والمصري

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

حسين السيد رجل مباراة بيراميدز × المصري

حصل حسين السيد لاعب المصري على جائزة رجل مباراة فريقه ضد بيراميدز في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف على ملعب برج العرب.

ولعب حسين السيد 71 دقيقة في المباراة سدد خلالهم تسديدتين وصنع فرصة هدف.

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ومرر 19 تمريرة صحيحة من أصل 21 قام بهم وقام بمراوغة صحيحة وأرسل ثلاث عرضيات منهم واحدة صحيحة.

وتدخل حسين بشكل صحيح مرة وفاز بثلاثة التحامات أرضية وآخر هوائي ووقع في التسلل مرة وقام بالتغطية مرتين.

صاحب الـ 31 عاما انضم للمصري خلال فترة الانتقالات الماضية قادما من بيراميدز.

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