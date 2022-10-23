أمام 10 لاعبين و3 فرص في العارضة.. مصر الأولمبي يتعادل مع إسواتيني في تصفيات إفريقيا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 17:17

كتب : FilGoal

مصر - إسواتيني - الأولمبي

تعادل منتخب مصر أمام مضيفته إسواتيني دون أهداف في ذهاب الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وسيطر التعادل السلبي على المباراة الرسمية الأولى للمنتخب الأولمبي تحت قيادة روجيريو ميكالي.

ويلتقي المنتخبان في مباراة الإياب في استاد الإسكندرية يوم الأحد المقبل.

ولعب منتخب مصر بالتشكيل الآتي: حمزة علاء - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد أشرف - أحمد عيد - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - العربي بدر - مصطفي سعد - إبراهيم عادل أسامة فيصل.

وأصاب لاعبو إسواتيني عارضة منتخب مصر بعد مرور ربع ساعة، وتابع حمزة علاء الكرة وأنقذ الموقف.

وأكمل منتخب إسواتيني المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد مدافعه عقب تدخل خشن في حق مصطفى سعد بالدقيقة 19.

وأصاب أسامة فيصل العارضة في الدقيقة 27 بقذيفة رائعة.

ولم تنجح كتيبة ميكالي في هز شباك أصحاب الأرض، ليتأجل الحسم إلى صدام الإسكندرية.

وتسعى مصر إلى الصعود إلى النهائيات التي تقام في المغرب وتؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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