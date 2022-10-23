بيراميدز بـ 10 لاعبين ينجو بالتعادل أمام المصري

خطف بيراميدز نقطة بالتعادل السلبي مع المصري بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

ولعب بيراميدز منقوصا بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 44 من الشوط الأول بعد طرد وليد الكرتي في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب.

ورفع بيراميدز رصيده إلى نقطتين بعد التعادل الثاني على التوالي، بينما حقق المصري نقطته الأولى.

إنقاذ من على خط المرمى

بدأ اللقاء بسيطرة من المصري على الكرة وحاول الفريق التسجيل مبكرا.

وأنقذ أسامة جلال هدفا محققا في الدقيقة 11 برأسية رائعة من مروان حمدي في متابعة من تسديدة حسين السيد.

وتألق أحمد الشناوي بعد إنقاذ أسامة جلال وأنقذ مرماه من الهدف عقب متابعة مروان حمدي.

ظهور بيراميدز

ظهرت خطورة بيراميدز باستغلال فخر الدين مهاجم الفريق لخطأ محمد دبش في الدقيقة 19 ولكن سددها بعيدة عن المرمى.

وحاول فخر الدين بن يوسف تجاوز دفاعات المصري أكثر من مرة ولكن تصدى له الدفاع بنجاح.

وشهدت الدقيقة 25 اعتراضات من لاعبي بيراميدز بسبب تدخل قوي من إيزي إيميكا.

خطورة بورسعيدية

واصل فريق المصري خطورته على مرمى بيراميدز في الربع ساعة الأخيرة بحثا عن التقدم.

وشهدت الدقيقة 33 تمريرة أرضية من مروان حمدي ولكن مرت من أمام كريم العراقي.

وسدد العراقي تسديدة قوية في الدقيقة 41 ولكن مرت بعيدة عن قائم أحمد الشناوي.

وفي هجمة مرتدة لفريق المصري أوقف وليد الكرتي لاعب الفريق البورسعيدي ومنحه الحكم بطاقة صفراء.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو منح حكم اللقاء بطاقة حمراء لوليد الكرتي.

هجوم متواصل من المصري

واصل المصري هجماته في الشوط الثاني بحثا عن التقدم مع لعب بيراميدز منقوصا.

وأهدر عبد الرحيم دغموم هدفا محققا في الدقيقة 50 بتسديدة من أعلى الشناوي ولكن مرت بجوار القائم.

ربع ساعة مثيرة

وشهدت الربع ساعة الأخيرة إثارة كبرى بعد سيطرة تامة من المصري على الكرة.

وتألق أحمد الشناوي أمام تسديدة قوية من مروان حمدي الذي تخطى فيها اسامة جلال ولكن أبعدها عن مرماه.

وأنقذ القائم الأيمن للشناوي هدفا محققا بعد ضربة خلفية مزدوجة من العراقي في الدقيقة 87.

وكثف المصري هجماته في الوقت بدل من الضائع ولكن لم ينجح في افتتاح التسجيل.

ورفع بيراميدز رصيده إلى نقطتين بعد التعادل الثاني على التوالي، بينما حقق المصري نقطته الأولى.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام إنبي يوم 3 من شهر نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة.

أما بيراميدز فيحل ضيفا على الزمالك يوم 6 من الشهر نفسه.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد صرح بتعديل في الجولتين الثالثة والرابعة بسبب قمة المناخ.