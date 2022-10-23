اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1982
الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 16:48
كتب : محمود صلاح
هل تعتبر نفسك متابعا جيدا لتاريخ بطولات كأس العالم.
اختبر ذاكرتك ومعلوماتك عن نسخة 1982.
أمامك عدة أسئلة عن هذه النسخة، أرنا إجاباتك.
وشاركها مع أصدقائك.
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