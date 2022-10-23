اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1982

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 16:48

كتب : محمود صلاح

كأس العالم 1982

هل تعتبر نفسك متابعا جيدا لتاريخ بطولات كأس العالم.

اختبر ذاكرتك ومعلوماتك عن نسخة 1982.

أمامك عدة أسئلة عن هذه النسخة، أرنا إجاباتك.

وشاركها مع أصدقائك.

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