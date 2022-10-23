اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1982

هل تعتبر نفسك متابعا جيدا لتاريخ بطولات كأس العالم.

اختبر ذاكرتك ومعلوماتك عن نسخة 1982.

أمامك عدة أسئلة عن هذه النسخة، أرنا إجاباتك.

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