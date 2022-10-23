كرة يد - الترجي يهزم الخليج ويحقق خامس سوبر جلوب.. ورقم مميز لـ قداح

حقق الترجي التونسي المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لكرة اليد والمقامة في مدينة الدمام السعودية.

وتغلب الترجي على الخليج السعودي بنتيجة 31-30 في وقت قاتل من المباراة.

وكان التعادل 30-30 بين الفريقين في الثواني الأخيرة قبل أن يسجل جلوز قبل 3 ثواني من النهاية.

ويلعب لصالح فريق الخليج السعودي، الثلاثي المصري أحمد الأحمر وكريم هنداوي وحسن قداح.

وحقق حسن قداح رقما مميزا بتسجيل 16 هدفا في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية.

وعادل قداح بذلك رقم علي صالح لاعب الكويت الكويتي الذي كسر الرقم صباح اليوم الأحد.

ونجح قداح في معادلة رقمه سريعا بتسجيل 16 هدفا في شباك الترجي ليتساوى مع علي صالح كأكثر لاعبين تسجيلا للأهداف يف كأس العالم للأندية في مباراة واحدة.

وبات قداح هداف النسخة الحالية من كأس العالم للأندية برصيد 45 هدفا.