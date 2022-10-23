انتهت في مونديال اليد - الأهلي (26) - (35) كيلسي البولندي

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 16:43

كتب : FilGoal

الأهلي - بنفيكا - سوبر جلوب - كرة يد

يواجه الأهلي نظيره كيلسي البولندي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــــنـــــا

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نهاية المباراة بفوز كيلسي 35-26

الفريق البولندي يوسع الفارق إلى 34-24

كيلسي يتقدم 28-21

الفارق يتسع إلى 6 أهداف.. 26-20 ووقت مستقطع للأهلي

كيلسي متقدم بنتيجة 24-20

كيلسي يتقدم 22-19

كيلسي يتقدم 20-17 على الأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم كيلسي 16-13

وقت مستقطع للأهلي

ق.25 كيلسي يتقدم 13-11 على الأهلي

ق.19 كيلسي يتقدم بنتيجة 9-8 على الأهلي

بداية المباراة

**المباراة تنطلق في الخامسة مساءً

الأهلي سوبر جلوب مونديال اليد
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