انتهت في مونديال اليد - الأهلي (26) - (35) كيلسي البولندي
الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 16:43
كتب : FilGoal
يواجه الأهلي نظيره كيلسي البولندي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".
FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــــنـــــا
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نهاية المباراة بفوز كيلسي 35-26
الفريق البولندي يوسع الفارق إلى 34-24
كيلسي يتقدم 28-21
الفارق يتسع إلى 6 أهداف.. 26-20 ووقت مستقطع للأهلي
كيلسي متقدم بنتيجة 24-20
كيلسي يتقدم 22-19
كيلسي يتقدم 20-17 على الأهلي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم كيلسي 16-13
وقت مستقطع للأهلي
ق.25 كيلسي يتقدم 13-11 على الأهلي
ق.19 كيلسي يتقدم بنتيجة 9-8 على الأهلي
بداية المباراة
**المباراة تنطلق في الخامسة مساءً
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