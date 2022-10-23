مصطفى محمد احتياطي ضد نيس

أعلن أنطوان كومبواريه عن تشكيل نانت لمواجهة نيس في الجولة الـ12 للدوري الفرنسي.

وشهد التشكيل تواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.

ويحتل نانت المركز 14 في الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن نيس صاحب المركز الـ13.

وفاز مصطفى محمد مؤخرًا بجائزة لاعب شهر سبتمبر في نانت بعد أدائه المتميز مع الفريق الكناري.

وكان الدولي المصري قد سجل هدفا في شباك ستاد بريست بالجولة الماضية ليقود فريقه للفوز 4-1.

الفوز هو الأول لنانت بعد 7 مباريات لم يحقق خلالها الفوز، إذ خسر 6 مواجهات وتعادل في واحدة.

والهدف هو الأول للاعب الزمالك السابق منذ مباراة أولمبياكوس التي حقق فيها فريقه الفوز الأخير.

ولعب مصطفى محمد 16 مباراة مع نانت هذا الموسم وساهم في 6 أهداف.

ونجح مهاجم منتخب مصر في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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