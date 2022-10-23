تشكيل الزمالك – الزناري أساسي.. وعمرو السيسي أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية للدوري المصري.

وشهد التشكيل الدفع بـ حمزة المثلوثي ومصطفى الزناري في خط الدفاع لتعويض غياب محمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد.

كما يشارك إمام عاشور في الوسط على حساب سيد عبد الله، ويظهر عمرو السيسي على مقاعد البدلاء.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى على سموحة بهدفين دون رد.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني – مصطفى الزناري

الوسط: عمر جابر – زكريا الوردي – محمد أشرف روقا – إمام عاشور – أحمد فتوح

الهجوم: سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو"

دكة البدلاء: محمد صبحي – عمرو السيسي – يوسف أوباما – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – يوسف أسامة نبيه – سيد عبد الله – سامسون أكينيولا