شكوك حول لحاق ثنائي ميلان بمباراة دوري الأبطال

تحوم الشكوك حول قدرة براهيم دياز وسيرجينو ديست ثنائي ميلان على اللحاق بمباراة دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

ويحل ميلان ضيفا على دينامو زغرب في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأوضحت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن الفحوصات التي خضع لها الثنائي عقب لقاء مونزا أثبت عدم وجود إصابات قوية.

وأفاد التقرير بأن مشاركة الثنائي في التشكيل الأساسي لمواجهة دينامو زغرب أصبحت محل شك.

ومن المحتمل أن يكون كلاهما في قائمة الفريق، لكن المدرب ستيفانو بيولي قد يختار عدم المخاطرة بهما في التشكيلة الأساسية.

ويحتل ميلان حاليًا المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط إلى جانب دينامو زغرب، في حين يملك سالزبورج 6 نقاط وتشيلسي 7 نقاط.

الروسونيري بدأ مشواره بالتعادل مع سالزبورج 1-1، ثم هزم دينامو زغرب 3-1 في سان سيرو.

قبل أن يخسر من تشيلسي مرتين، 0-3 و0-2.

video:1