حميديتش يوضح خطة بايرن في الانتقالات الشتوية.. وموقفه من هاري كين 

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 15:35

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

كشف حسن صالح حميديتش مدير نادي بايرن ميونيخ خطة ناديه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كما تحدث عن ارتباط ناديه بإمكانية ضم هاري كين هداف توتنام.

بايرن ضم أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، أبرزهم ساديو ماني وماتياس دي ليخت وأخرون.

وقال حميديتش في تصريحات لجريدة بيلد: "لقد أبرمنا الكثير من الصفقات في الصيف، لذلك أعتقد أننا مستعدون جيدا للموسم بأكمله".

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وشدد "لن نكون نشطين في سوق الانتقالات الشتوية".

عن شائعات ارتباط ناديه بضم هاري كين، علق "إنه لاعب عالمي، لكننا لا نتحدث عن لاعبين يرتبطون بتعاقد مع أندية أخرى".

قبل أسابيع، كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن تقدم المسؤولين في فريق بايرن ميونيخ بطلب لهاري كين لاعب توتنام بعدم تمديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي تعاقد كين مع الفريق بنهاية الموسم المقبل.

وجاء طلب بايرن ميونيخ من اللاعب لكي يتمكن النادي الألماني من تقديم عرض لإدارة توتنام لضمه عقب نهاية الموسم الحالي.

في الصيف المقبل سيكون متبقي في عقد كين مع توتنام موسم واحد فقط ولذلك ستحاول إدارة بايرن التقدم بعرض من أجله آملين في أن تكون المفاوضات أسهل وأقل قيمة مالية لأن إدارة توتنام قد ترغب في بيعه والاستفادة منه قبل أن يكون لاعبا حرا في 2024.

قبل عدة أشهر، تحدث أوليفر كان المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ عن اهتمام ناديه بضم هاري كين مهاجم توتنام الصيف المقبل.

وقال وقتها في تصريحات لجريدة بيلد "ضم هاري كين في صيف 2023؟ إنه متعاقد مع توتنام. بالتأكيد هو مهاجم كبير، لكن هذا حلم للمستقبل. لذلك دعونا نرى ما سيحدث".

صاحب الـ 29 عاما كان قريبا العام الماضي من الخروج لولا تمسك الإدارة.

بعض التقارير أشارت إلى أن النادي الألماني كان يرغب في الحصول على خدمات كين في فترة الانتقالات الماضية ليكون بديلا لروبرت ليفاندوفسكي الذي رحل عن الفريق ولكن الصفقة لم تتم.

هاري كين بايرن ميونيخ توتنام
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