اسكواش - اللقب 31 في تاريخها.. نور الشربيني تتوج بكأس جراسهوبر

توجت نور الشربيني بلقب كأس جراسهوبر المقامة في مدينة زيوريخ السويسرية.

وحققت نور الشربيني اللقب 31 في تاريخها بعد الفوز على زميلتها هانيا الحمامي.

ونجحت نور الشربيني في تحقيق فوز مثير بثلاثة أشواط مقابل شوطين على هانيا الحمامي في مباراة استغرقت 76 دقيقة.

وتقدمت هانيا الحمامي بالشوط الأول بنتيجة 9-11 قبل أن تعادل نور الشربيني النتيجة في الشوط الثاني بنفس النتيجة.

وحسمت هانيا الحمامي الشوط الثالث بصعوبة بنتيجة 12-10 لتتقدم في النتيجة بشوطين مقابل شوط واحد.

وشهد الشوطين الرابع والخامس صحوة من نور الشربيني التي فازت بهما بنتيجة 11-3 و11-4.

ورفعت نور رصيدها إلى 31 بطولة دولية، إذ أنها أكثر لاعبة مصرية تتويجا بالألقاب الدولية.

وتحتل نور الشربيني المركز الثاني في التصنيف العالمي.

وبذلك توجت نور بأول لقب لكأس جراسهوبر لفئة السيدات.