اختبر معلوماتك عن كأس العالم (1)
الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 15:02
كتب : محمود صلاح
هل تتذكر جيدا تاريخ البطولة الرياضية الأكبر على وجه الأرض؟ حسنا فلتشارك في اختبار FilGoal.com.
أمامك عدة أسئلة عن تاريخ المونديال، أرنا إجاباتك.
وشاركها مع أصدقائك.
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