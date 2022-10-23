اختبر معلوماتك عن كأس العالم (1)

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 15:02

كتب : محمود صلاح

حفل افتتاح كأس العالم 2018

هل تتذكر جيدا تاريخ البطولة الرياضية الأكبر على وجه الأرض؟ حسنا فلتشارك في اختبار FilGoal.com.

أمامك عدة أسئلة عن تاريخ المونديال، أرنا إجاباتك.

وشاركها مع أصدقائك.

كأس العالم كأس العالم 2022 المونديال كويز في الجول
نرشح لكم
اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1982 ليكيب: 4 أسماء تتنافس على خلافة فاران في قائمة فرنسا سمولينج: محبط بسبب استبعادي من قائمة منتخب إنجلترا الرياضية: المغرب يخوض ودية أخيرة في الإمارات قبل المشاركة بالمونديال قائمة كوريا المبدئية - 27 اسما بدون سون ومحترفي أوروبا.. وضياع حلم يونج قائمة هولندا المبدئية – استبعاد فان دي بيك وفيلتمان.. وتواجد شباب الوسط ونجوم الدوري الإنجليزي كأس العالم - روبرتو باجيو الذي لم تفكر فيه إيطاليا أبدا الضربات تتواصل لـ فرنسا.. ماينيان يغيب عن كأس العالم
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1982 4 دقيقة | قطر 2022
كرة يد - الترجي يهزم الخليج ويحقق خامس سوبر جلوب.. ورقم مميز لـ قداح 9 دقيقة | كرة يد
مباشر مونديال اليد - الأهلي ضد كيلسي البولندي 9 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك 12 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل سيراميكا كليوباترا – ريان وإيبوكا يقودان الهجوم الناري أمام الزمالك 28 دقيقة | الكرة المصرية
عامر حسين يكشف موعد تأجيل الدوري بسبب قمة المناخ.. وكيفية تحديد إيقاف طاهر 29 دقيقة | الكرة المصرية
مصطفى محمد احتياطي ضد نيس 37 دقيقة | المحترفون
تشكيل الزمالك – الزناري أساسي.. وعمرو السيسي أمام سيراميكا كليوباترا 40 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 2 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 3 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي