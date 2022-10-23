قائمة الاتحاد السكندري - لاعبان لأول مرة تحت قيادة زوران أمام الداخلية.. وغياب الغندور

ظهر لاعبان لأول مرة في قائمة الاتحاد السكندري هذا الموسم تحت قيادة زوران مانولوفيتش المدير الفني.

خالد الغندور النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وتواجد الثنائي ناصر ناصر الوافد الجديد من الجونة والمدافع مصطفى إبراهيم في قائمة الاتحاد استعدادا لمواجهة الداخلية.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام الداخلية في الخامسة من مساء غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

ويغيب خالد الغندور قائد الفريق عن قائمة الاتحاد السكندري.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان – عمرو خليل.

الدفاع: هشام صلاح – جافين كيزيتو – محمد صالح – محمود علاء – خالد صبحي – مصطفى إبراهيم - صبري رحيل.

الوسط: ساليفو مورو – محمود عبد العزيز – مروان عطية – سعيدو سيمبوريه – ناصر ناصر – كريم الديب – إبراهيم حسن – أحمد عادل – إسلام عبد النعيم – أحمد عيد – محمد فارس.

الهجوم: أوجوستينيو مابولولو – أوستين أموتو.

ويلتقي الاتحاد مع الداخلية في الخامسة من مساء غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية.