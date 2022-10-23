قائمة ريال مدريد – غياب بنزيمة وفالفيردي.. وظهور جوهرة فريق الشباب أمام لايبزج

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 14:50

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة يتسلم الكرة الذهبية من مودريتش وزيدان في سانتياجو بيرنابيو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة لايبزج الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على لايبزج مساء الثلاثاء في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعد أن حسم تأهله إلى الدور المقبل.

ويغيب كريم بنزيمة وفيدي فالفيردي للإصابة، كما يتواصل ابتعاد داني سيبايوس وماريانو دياز.

أخبار متعلقة:
بدون الأفضل في العالم.. ريال مدريد يجتاز إشبيلية في الأمتار الأخيرة تشكيل ريال مدريد - عودة كورتوا.. ورودريجو رأس حربة في مواجهة إشبيلية مؤتمر أنشيلوتي: أريد أن أشكر والدي لاعبو ريال مدريد على جودة أبنائهم عودة كورتوا وتواجد بنزيمة في قائمة ريال مدريد أمام إشبيلية

وضم أنشيلوتي ثلاثي فريق الشباب: سيرخيو أريباس الجناح، وكارلوس دوتور لاعب الوسط، وألفارو رودريجيز المهاجم.

ويمتلك ريال مدريد 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما يحل لايبزج ثانيا برصيد 6 نقاط.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز

الدفاع: إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – أنطونيو روديجير – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – داني كارباخال – لوكاس فاسكيز – ألفارو أودريوزولا – فيرلان ميندي

الوسط: أورليان تشواميني – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – كارلوس دوتور – سيرخيو أريباس

الهجوم: إدين هازارد – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماركو أسينسيو – ألفارو رودريجيز

بنزيمة ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
شكوك حول لحاق فالفيردي بمواجهة لايبزيج إليوت يكشف ما قاله صلاح له أثناء انتظار تأكيد هدفه ضد رينجرز روبرتسون: الهاتريك سيمنح صلاح الكثير من الثقة كلوب: لو انتصرنا على رينجرز 2-1 فقط لكنت في قمة سعادتي أيضا فان دايك: تألق صلاح مفيد لنا جميعا مدرب بايرن يعلق على إمكانية إبعاد برشلونة خارج دوري الأبطال فيرمينو: حين هز صلاح شباك رينجرز لأول مرة أيقنت بأنه سيسجل هاتريك أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هاتريك صلاح التاريخي
أخر الأخبار
حميديتش يوضح خطة بايرن في الانتقالات الشتوية.. وموقفه من هاري كين  9 دقيقة | الكرة الأوروبية
انفجار ما بعد جيرارد.. أستون فيلا يحقق رقما تاريخيا في أول 6 دقائق مع المدرب المؤقت 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - اللقب 31 في تاريخها.. نور الشربيني تتوج بكأس جراسهوبر 14 دقيقة | رياضات أخرى
اختبر معلوماتك عن كأس العالم (1) 42 دقيقة | قطر 2022
قائمة الاتحاد السكندري - لاعبان لأول مرة تحت قيادة زوران أمام الداخلية.. وغياب الغندور 45 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة ريال مدريد – غياب بنزيمة وفالفيردي.. وظهور جوهرة فريق الشباب أمام لايبزج 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر تصفيات أمم إفريقيا - مصر الأولمبي ضد إسواتيني ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) المصري.. تسديدة من العراقي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 2 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 3 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي