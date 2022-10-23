قائمة ريال مدريد – غياب بنزيمة وفالفيردي.. وظهور جوهرة فريق الشباب أمام لايبزج

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة لايبزج الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على لايبزج مساء الثلاثاء في الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعد أن حسم تأهله إلى الدور المقبل.

ويغيب كريم بنزيمة وفيدي فالفيردي للإصابة، كما يتواصل ابتعاد داني سيبايوس وماريانو دياز.

وضم أنشيلوتي ثلاثي فريق الشباب: سيرخيو أريباس الجناح، وكارلوس دوتور لاعب الوسط، وألفارو رودريجيز المهاجم.

ويمتلك ريال مدريد 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما يحل لايبزج ثانيا برصيد 6 نقاط.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – لويس لوبيز

الدفاع: إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – أنطونيو روديجير – ناتشو فيرنانديز – خيسوس فاييخو – داني كارباخال – لوكاس فاسكيز – ألفارو أودريوزولا – فيرلان ميندي

الوسط: أورليان تشواميني – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – كارلوس دوتور – سيرخيو أريباس

الهجوم: إدين هازارد – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماركو أسينسيو – ألفارو رودريجيز