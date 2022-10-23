انتهت تصفيات أمم إفريقيا - مصر الأولمبي (0) (0) إسواتيني

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - بنين

يحل منتخب مصر الأولمبي ضيفا على إسواتيني في ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وتؤهل بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى منافسات أولمبياد باريس 2024.

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نهاية المباراة بالتعادل 0-0

انطلاق المباراة

منتخب مصر الأولمبي مصر تصفيات إفريقيا أولمبياد باريس
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