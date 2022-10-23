انتهت تصفيات أمم إفريقيا - مصر الأولمبي (0) (0) إسواتيني
الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 14:44
كتب : FilGoal
يحل منتخب مصر الأولمبي ضيفا على إسواتيني في ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.
وتؤهل بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى منافسات أولمبياد باريس 2024.
==============
نهاية المباراة بالتعادل 0-0
انطلاق المباراة
نرشح لكم
تشكيل أسوان - صديق الأمس يقود الهجوم أمام الأهلي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تحذر لاعبي الدوري من استخدام الترامادول مباشر الدوري المصري - الأهلي ضد أسوان تشكيل الأهلي - أفشة والشحات أساسيان.. وشادي يقود الهجوم أمام أسوان أمام ليبيا وتونس والمغرب.. كاف يحدد مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين خبر في الجول - الزمالك يتظلم على عقوبة فيريرا حسين السيد رجل مباراة بيراميدز والمصري أمام 10 لاعبين.. منتخب مصر الأولمبي يكتفي بالتعادل مع إسواتيني في تصفيات إفريقيا