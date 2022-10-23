تشكيل المنتخب الأولمبي - حمزة علاء في حراسة المرمى.. وعبد المجيد أساسي أمام إسواتيني

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 14:09

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - بنين

يبدأ حمزة علاء أساسيا في حراسة مرمى منتخب مصر الأولمبي أمام إسواتيني بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ويحل منتخب مصر الأولمبي ضيفا على إسواتيني في ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تؤهل إلى أولمبياد باريس 2024.

ويقود حسام عبد المجيد دفاع المنتخب الأولمبي، بينما يتواجد الثنائي أحمد كوكا وعربي بدر.

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ويجلس الثلاثي أحمد نادر السيد ورأفت خليل وأحمد سيد غريب على دكة البدلاء.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي أولى مبارياته الرسمية تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد أشرف

الوسط: أحمد نبيل كوكا - عربي بدر- محمود صابر

الهجوم: مصطفى سعد - أسامة فيصل - إبراهيم عادل

البدلاء: أحمد نادر السيد - هشام حافظ - محمد المغربي - زياد كمال - عبد الله عادل - عبد الغني محمد - محمد شحاتة - رأفت خليل - أحمد سيد غريب.

ويصعد الفائز لملاقاة الفائز من زامبيا وسيراليون في الدور الثالث للتصفيات، لحسم مقعد في نهائيات أمم إفريقيا.

وتقام البطولة في المغرب ويصعد أول 3 منتخبات فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بشكل مباشر.

وتعد مصر حاملة لقب النسخة السابقة التي أقيمت في القاهرة عام 2019 وتأهلت من خلالها إلى أولمبياد طوكيو تحت قيادة شوقي غريب.

وتولى البرازيلي روجيريو ميكالي مهمة قيادة المنتخب الأولمبي مؤخرًا.

ولعبت مصر مباراتين وديتين أمام بنين في التوقف الدولي الماضي، انتهت الأولى بالتعادل 0-0، والثانية بانتصار الفراعنة 2-0.

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