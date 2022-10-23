ليكيب: 4 أسماء تتنافس على خلافة فاران في قائمة فرنسا

تتنافس 4 أسماء على دخول قائمة منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 في حالة تأكد إصابة رافاييل فاران لاعب مانشستر يونايتد، حسب جريدة ليكيب.

وتعرض فاران للإصابة خلال مواجهة فريقه مع تشيلسي وخرج من الملعب باكيا، مما يفتح الباب لإمكانية غيابه عن كأس العالم 2022 الذي ينطلق خلال شهر

وذكرت ليكيب أن جول كوندي لاعب برشلونة وويليام ساليبا مدافع أرسنال وإبراهيما كوناتي لاعب ليفربول ودايو أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ، يتنافسون على التواجد في قائمة فرنسا كبديل لفاران.

وأوضح التقرير أن هذا الرباعي سيحاول إقناع ديديه ديشان مدرب فرنسا قبل إعلان القائمة النهائية التي تشارك في المونديال يوم 9 نوفمبر المقبل.

في المقابل، ذكرت شبكة كانال بلس أن فاران يمكنه اللحاق بثاني مباريات فرنسا في المونديال، في حالة انضمامه للقائمة.

وقال إريك تين هاج مدرب يونايتد عن إصابة فاران: "من الصعب تحديد حجم الإصابة أو مدى خطورتها بعد انتهاء المباراة مباشرة".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع ناديه "سنعرف أكثر عن إصابته في الـ24 ساعة القادمة".

الإصابة تسببت في آلام حادّة بالركبة جعلت فاران يغادر ملعب ستامفورد بريدج باكيا.

المدافع الفرنسي غاب عن 18 مباراة ليونايتد منذ انضمامه إليه الموسم الماضي.

ويعد صاحب الـ29 عاما أحد العناصر الأساسية في دفاع منتخب فرنسا.

وسيلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة في كأس العالم بجانب الدنمارك وتونس وأستراليا.

منتخب فرنسا هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس العالم الذي توج بها على حساب كرواتيا في النهائي.

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