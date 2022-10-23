تشكيل بيراميدز - عبد الله السعيد أساسي أمام المصري.. واستمرار مصطفى فتحي

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 14:11

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - بيراميدز ضد إنبي

يعود عبد الله السعيد إلى التشكيل الأساسي لفريق بيراميدز وذلك خلال مواجهة المصري.

ويلعب بيراميدز أمام المصري ضمن مباريات الجولة الثانية على ملعب برج العرب.

ويستمر مصطفى فتحي في التشكيل الأساسي للفريق بعد بدايته أمام إنبي في الجولة الافتتاحية.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

وكان بيراميدز قد تعادل أمام إنبي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وسجل مصطفى فتحي هدف بيراميدز في اللقاء خلال مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد في الدوري.

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