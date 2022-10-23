شكوك حول لحاق فالفيردي بمواجهة لايبزيج

تحوم الشكوك حول قدرة فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد على اللحاق بمباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، حسبما أوضح مدربه كارلو أنشيلوتي.

وتلقى فالفيردي المتألق مؤخرا ضربة قوية في قدمه في اللحظات الأخيرة من مباراة الفريق ضد إشبيلية في الدوري الإسباني ليل السبت.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد تعرض فالفيردي لكدمة في ساقه وهي تزعجه".

وأضاف "ننتظر خضوعه لفحوصات أخرى، لكني لا أعرف هل سيكون جاهزا لمباراة يوم الثلاثاء أم لا".

ويحل ريال مدريد ضيفا على لايبزيج ضمن خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ويحتل الفريق الإسباني قمة المجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل 6 للايبزيج الوصيف، و5 نقاط لشاختار دونستيك، ونقطة لسيلتك.

لاعب منتخب أوروجواي سجل في الانتصارات الـ3 الأخيرة للفريق الملكي.

بشكل عام، سجل فالفيردي 7 أهداف وصنع 2 خلال 16 مباراة لعبها بقميص ريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات.

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