كورتوا: من المستحيل إيقاف تسديدات فالفيردي في هذه الحالة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 12:46

كتب : FilGoal

فالفيردي يحتفل بهدفه مع ريال مدريد في الدربي

أسهب تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في قدرات زميله فيديريكو فالفيردي الذي يتألق مؤخرا مع النادي الملكي.

وسجل فالفيردي هدفا رائعا في فوز ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن الجولة 11 من ا لدوري الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد عانيت مع فالفيردي كثيرا في التدريبات وقلنا له مرات عديدة أنه يتعين عليه تسديد المزيد خلال المباريات".

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وأضاف "إنه يسدد بقوة كبيرة، وإذا صوب في إحدى الزاويتين يصبح من المستحيل إيقاف تسديداته".

وواصل الدولي البلجيكي "أنا سعيد بأهداف فالفيردي هذه الموسم لأنه لاعب بارع".

وعن المباراة، أوضح البلجيكي "في الشوط الأول سيطرنا على مجريات الكرة بشكل كامل. ربما كان علينا تسجيل هدف أخر لنكون أكثر هدوءاً لأن إشبيلية فريق جيد ونجح في تسجيل هدف التعادل".

وأكمل "بعدما سجل إشبيلية كانت الاستفاقة من جديد وسجلنا هدفين رائعين. كان انتصارا رائعا ضد منافس قوي من أجل الحفاظ على الصدارة".

سجل ثلاثية مدريد كل من لوكا مودريتش في الدقيقة 5 ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 79 وفيديريكو فالفيردي في الدقيقة 81، فيما سجل إريك لاميلا هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 54.

منذ فوزه في 2008، إشبيلية لم يحصد أي نقطة في سانتياجو بيرنابيو.

وصل لوكا مودريتش إلى المساهمة لتهديفية رقم 100 مع ريال مدريد (34 هدفا و66 تمريرة حاسمة) في 450 مباراة رسمية.

آخر هزيمة لإشبيلية تحت قيادة المدرب الحالي خورخي سامباولي كانت أمام ريال مدريد أيضا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في ولايته الأولى وتحديدا مايو 2017.

ويلعب ريال مدريد أمام لايبزيج الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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