ترشيحات في الجول لـ قائمة فريقك قبل الجولة الثانية من فانتازي الدوري المصري

عادت فانتازي في الجول للانطلاق من جديد مع بداية الموسم الجديد من الدوري المصري لموسم 2022/2023.

تنافس المتسابقون للفوز بجهاز PlayStation 4 لصاحب أعلى عدد من النقاط من الجولة الأولى حتى الجولة العاشرة.

ويواصل FilGoal.com تقديم متعة الفانتازي من خلال فانتازي الدوري المصري، ويقدم لك أفضل اللاعبين التي ممكن أن تختارهم في فريقك قبل مباريات الجولة الثانية التي جاءت كالتالي:

"مباريات يوم الأحد"

الأهلي × أسوان في تمام الساعة 7 مساءا

سيراميكا كليوباترا × الزمالك في تمام الساعة 5 مساءا

بيراميدز × المصري البورسعيدي في تمام الساعة 3 مساءا

"مباريات يوم الإثنين"

فيوتشر × المقاولون العرب في تمام الساعة 7 مساءا

الاتحاد السكندري × الداخلية في تمام الساعة 5 مساءا

غزل المحلة × الإسماعيلي في تمام الساعة 3 مساءا

"مباريات يوم الثلاثاء"

طلائع الجيش × إنبي في تمام الساعة 7 مساءا

سموحة × البنك الأهلي في تمام الساعة 5 مساءا

"مباريات يوم الأربعاء"

فاركو × حرس الحدود في تمام الساعة 5 مساءا

ترشحيات Filgoal.com لقائمة أفضل اللاعبين لـ تشكيلة فريقك "الأفضل" في الدوري المصري قبل بداية مباريات الجولة الثانية جاءت كالآتي:

حراسة المرمى (لاعبان): محمد الشناوي (الأهلي) - مهدي سليمان (الاتحاد السكندري).

محمد الشناوي (سعره 5.5): بدأ حارس عرين الأهلي بداية قوية في بطولة الدوري الممتاز بعدما حافظ على نظافة شباكه أمام الإسماعيلي، ويلعب الأهلي على ملعبه أمام أسوان واحتمالية قبوله أهداف تبدو ضعيفة أمام أسوان الصاعد حديثا

وظهر الشناوي بشكل قوي في بداية الموسم الحالي أمام الاتحاد المنستيري في الدور الثاني بدور أبطال إفريقيا لينجح الأهلي في الفوز بنتيجة 4-0 لمجموع المباراتين، وحافظ حارس المرمى على نظافة شباكه في المباراتين، كما خرج بدون استقبال أهداف في المباراتين الوديتين لـ منتخب مصر أمام النيجر وليبريا تحت قيادة روي فيتوريا المدرب البرتغالي الجديد لمنتخب الفراعنة.

مهدي سليمان (سعره 4.5): رحل حارس المرمى عن نادي بيراميدز بعد نهاية عقده الموسم الماضي، وانتقل إلى الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر من بداية الموسم الحالي، وظهر سليمان بشكل رائع أمام غزل المحلة بعدما منع أصحاب الأرض من التسجيل في أكثر من كرة خطيرة، ليقود الاتحاد لتحقيق أول فوز خارج ملعبه في البطولة، كما يواجه الاتحاد نظيره الداخلية الصاعد حديثا ويرغب في النادي السكندري في تحقيق الثلاث نقاط، ومن ثم بداية قوية للموسم الحالي.

خط الدفاع (4 لاعبين): عمر كمال (فيوتشر) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - محمود مرعي (فيوتشر) - علي معلول (الأهلي).

عمر كمال (سعره 5.5): خلال مباريات الجولة لم يقدم أي ظهير تمريرة حاسمة خلال الجولة الأولى في الدوري المصري، لكن نجح عمر كمال في المساهمة بشباك نظيفة أمام حرس الحدود الصاعد حديثا للدوري، وقدم مباراة هجومية جيدة خلال اللقاء، وسجل عمر كمال 3 أهداف في 29 مباراة في مسابقة الموسم الماضي.

محمد عبد المنعم (سعره 5.5): أحد أهم المدافعين في الدوري المصري في الوقت الراهن، بعدما قدمه البرتغالي كيروش في كأس أمم إفريقيا وكان أحد أبرز لاعبي الفراعنة، عبد المنعم بدأ الموسم بشكل قوي بعدما سجل هدف الانتصار لصالح الأهلي أمام الاتحاد المنستيري في مباراة صعبة خارج الملعب، وساهم في خروج المارد الأحمر بشباك نظيفة أمام الإسماعيلي في قمة الجولة الأولى.

محمود مرعي (سعره 4.5): ظهر المدافع بشكل جيد مع فريقه فيوتشر، واستطاع قيادة خط الدفاع والخروج بشباك نظيفة في مباراة لم تكن سهلة أمام حرس الحدود الصاعد حديثا، كما صنع الهدف الأول بعد تمريرة طولية رائعة إلى البديل عمر السعيد.

علي معلول (سعره 6.5): التونسي الدولي أحد أهم المفاتيح الرئيسية لدى فريق الأهلي وأحد أخطر أسلحة الفريق الهجومية، نظرا لمساهماته التهديفية خلال المواسم الأخيرة، معلول قدم تمريرتين حاسمتين ضد أبناء بلده الاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا، وقدم 12 مساهمة في الدوري المصري الموسم الماضي، بعدما سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين، وقدم أداء رائع أمام الإسماعيلي بعدما نجح في صناعة 8 فرص.

خط الوسط (4 لاعبين): أحمد سيد زيزو (الزمالك) - ناصر ماهر (فيوتشر) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) - مصطفى فتحي (بيراميدز).

أحمد زيزو (سعره 12): أفضل لاعب في مصر الموسم المنصرم، ساهم وقاد الزمالك نحو لقب الدوري رقم 14، زيزو أو "مستر أسيست" قدم موسم تاريخي بعدما سجل 19 هدف وصنع 14 آخرين في 30 مباراة، كما بدأ الموسم بشكل قوي بعدما سجل 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 4 مباريات بدوري أبطال إفريقيا نسخة الموسم الجاري، كما ظهر بشكل جيد في المباراة الأولى مع الزمالك أمام سموحة ويبقى أخطر أسلحة الزمالك الهجومية بالإضافة إلى إجادته الركلات الثابتة.

ناصر ماهر (سعره 7.5): قدم اللاعب أداء قوي مع فريق فيوتشر ضد حرس الحدود على ملعبه، وكان أحد أخطر اللاعبين في المباراة بعد صناعة 4 فرص خلال اللقاء، وصنع الهدف الثاني لـ الحاج باري الوافد الجديد.

محمد إبراهيم (سعره 7): يواصل اللاعب تقديم أداء قوي مع فريقه سيراميكا كليوباترا، بعدما قدم تمريرة حاسمة لـ جون إيبوكا، ومن ثم انتصار كبير على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة، ويواجه محمد إبراهيم الزمالك فريقه السابق ويسعى لتقديم أداء قوي والمساهمة في تحقيق الانتصار.

مصطفى فتحي (سعره 9): وظهر اللاعب بشكل رائع في بدايته مع بيراميدز فريقه الجديد بعدما نجح في تسجيل هدفين خلال 3 مباريات بواقع هدف في شباك مرمى فريق إنبي في الدوري المصري، وهدف آخر في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وقدم فتحي أداء قوي خلال الموسم الماضي مع فريق التعاون السعودي بعدما انتقل بشكل نهائي من الزمالك، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة مثلهم في 15 مباراة.

خط الهجوم (لاعبان): أوستن أموتو (الاتحاد السكندري) - جون إيبوكا (سيراميكا كليوباترا).

جون إيبوكا (سعره 9): ثالث هدافي الدوري المصري برصيد 13 هدف كان محل اهتمام الأهلي والزمالك قبل بداية الموسم الحالي، إيبوكا انتقل إلى سيراميكا كليوباترا ليبدأ رحلة جديدة في الدوري، وقدم أوراقه اعتماده بشكل سريع بعدما سجل هدف رائع في مرمى زميله السابق محمود جاد حارس المصري من تسديدة رائعة خارج منطقة الجزاء.

أوستن أموتو (سعره 6): قدم أموتو أوراق اعتماده لجماهير الاتحاد السكندري بعدما قاد الفريق لتحقيق انتصار خارج ملعبه على أسوان بعدما سجل هدف الفوز، أموتو المنتقل من المصري البورسعيدي سجل 5 أهداف ويسعى لمزيد من المساهمة التهديفية، خاصة في ظل مواجهة الداخلية الصاعد حديثا.

دكة البدلاء:

محمد بسام (سعره 5.5): بدأ الحارس بشكل جيد للغاية مع فريق سيراميكا كليوباترا هذا الموسم، واستطاع المحافظة على نظافة شباكه أمام فريق المصري البورسعيدي، فيما استطاع المحافظة على نظافة شباكه في 19 مباراة الموسم الماضي من أصل 33 لقاء، وقاد طلائع الجيش لثالث أفضل خط الدفاع الموسم الماضي بعدما استقبل الفريق 24 هدف.

كريم بامبو (سعره 7): يبقى أحد أخطر لاعبي الوسط في الدوري المصري بسبب تحركاته الرائعة داخل منطقة الجزاء، استطاع تسجيل هدف أمام فاركو بعد استغل خطأ حارسه محمد سعيد شيكا، مهاجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق استطاع تسجيل 8 أهداف في 25 مباراة وقدم تمريرة حاسمة خلال الموسم الماضي.

سامسون أكينولا (سعره 9): يبدو أن المدرب البرتغالي جوسالدو فيريرا سيعتمد سريعا على البنيني أكينولا بعدما قدم أداء طيب في 12 دقيقة لعب فقط، حيث قطع الكرة من شوشة مدافع سموحة واستخدم مهارته داخل منطقة الجزاء ليطلق تصويبة قوية داخل الشباك ليسجل أول أهدافه مع الفريق الأبيض.

وظهر عدد من اللاعبين بشكل رائع خلال الجولة الأولى، قد تستعين بهم في فريقك المفضل، وهم محمود جنش (فيوتشر)، محمد فوزي (الإسماعيلي) محمد شكري (سيراميكا كليوباترا)، كريم فؤاد (الأهلي)، ، عمر السعيد (فيوتشر)، الحاج باري (فيوتشر)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)، وأخيرا شادي حسين (الأهلي).

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