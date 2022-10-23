سمولينج: محبط بسبب استبعادي من قائمة منتخب إنجلترا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 12:19

كتب : FilGoal

كريس سمولينج - روما

أعرب كريس سمولينج مدافع روما عن إحباطه بسبب استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا رغم نجاحه مع فريق الإيطالي.

وانضم سمولينج إلى روما على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في صيف 2019 قبل أن ينتقل بشكل دائم.

وخاض سمولينج مع فريق روما 110 مباراة مع النادي منذ وصوله.

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وقال سمولينج عبر موقع كالتشيو ميركاتو: "في كل مرة لا يتم فيها استدعائي لمنتخب إنجلترا أشعر بخيبة أمل".

وأضاف "أشعر أنني استطيع أن أقدم الكثير، أنا محبط بعد أن لم يتم استدعائي".

وتابع سمولينج "الأمور تسير على ما يرام مع روما ونأمل في الفوز بمزيد من الألقاب، لكن لا يزال لدي ذلك الفراغ المتعلق بالمنتخب الوطني".

وعن موقفه من جاريث ساوثجيت المدير الفني أوضح "ليس لدي ضغينة من المدرب".

واختتم تصريحاته "عندما أشاهد منتخب إنجلترا فقط أشعر بالإحباط وخيبة الأمل لعدم التواجد هناك، ولكن ما يمكنني فعله الآن هو التركيز على الحاضر على أمل أن تأتي الفرصة".

ولعب سمولينج 31 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي منذ أول ظهور له في سبتمبر 2011 تحت قيادة فابيو كابيللو.

ولم يظهر سمولينج مع منتخب الأسود الثلاثة منذ مباراة في تصفيات كأس العالم ضد أسكتلندا في يونيو 2017.

روما سمولينج الدوري الإيطالي إنجلترا
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